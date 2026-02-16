45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège du lundi

Le cortège du 'Güdismontag', avant-dernier jour des festivités, a attiré quelque 45'000 personnes ...
45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège du lundi

45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège du lundi

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le cortège du 'Güdismontag', avant-dernier jour des festivités, a attiré quelque 45'000 personnes au carnaval du Lucerne lundi. C'est environ un tiers de moins que l'an dernier, probablement à cause du temps maussade.

La météo était encore relativement clémente quand le traditionnel cortège du Wey s'est ébranlé, mais la pluie et le vent ont rapidement fait leur apparition. Les Guggenmusik, les cliques, les bouffons et les chars qui ont traversé les rues de la cité de Suisse centrale ont néanmoins ravi l'assistance.

Le cortège final de ce carnaval, le deuxième plus important du pays après celui de Bâle, s'ébranlera mardi. Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s'agit du plus important en terres catholiques.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un snowboardeur de 38 ans meurt dans une avalanche près de Davos

Un snowboardeur de 38 ans meurt dans une avalanche près de Davos

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 12:59

Intempéries: plusieurs zones tenues d'évacuer vers La Fouly (VS)

Intempéries: plusieurs zones tenues d'évacuer vers La Fouly (VS)

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 10:59

En Suisse, moins de 5% des enfants ont subi des privations en 2024

En Suisse, moins de 5% des enfants ont subi des privations en 2024

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 09:25

Déraillement d'un train à Goppenstein, probablement des blessés

Déraillement d'un train à Goppenstein, probablement des blessés

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 12:51

Articles les plus lus

Premier week-end de carnaval globalement calme en Suisse

Premier week-end de carnaval globalement calme en Suisse

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 18:29

En Suisse, moins de 5% des enfants ont subi des privations en 2024

En Suisse, moins de 5% des enfants ont subi des privations en 2024

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 09:25

Le réseau CFF entre Lausanne et Renens fortement perturbé

Le réseau CFF entre Lausanne et Renens fortement perturbé

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 11:43

Déraillement d'un train à Goppenstein, probablement des blessés

Déraillement d'un train à Goppenstein, probablement des blessés

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 12:51