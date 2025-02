6000 personnes quittent Santorin, nouveaux séismes

Près de 6000 personnes ont quitté Santorin en 48 heures en raison des nombreux séismes qui continuent de secouer l'île touristique grecque ainsi que sa voisine Amorgos, selon les autorités grecques. La population est inquiète.

Quelque 4'640 passagers ont embarqué à bord des quatre ferries qui ont quitté cette île volcanique mondialement connue depuis dimanche, selon un décompte fourni mardi à l'AFP par une garde-côte grecque.

La compagnie aérienne grecque Aegean Airlines a indiqué de son côté qu'elle avait transporté 1'294 passagers lundi de Santorin vers Athènes, assurant au total 9 vols dont 5 exceptionnels.

Deux ferries doivent quitter Santorin dans la journée pour rejoindre Le Pirée, le grand port proche d'Athènes.

Aegean Airlines de son côté prévoit mardi huit vols d''une capacité totale de plus de 1'400 sièges' et précise dans un communiqué que des places étaient encore disponibles.

A Santorin, des journalistes de l'AFP ont vu lundi des files d'attente se former dans le calme devant des agences de voyage mais en aucun cas la population ne cédait à la panique.

L'activité touristique est réduite en cette période de l'année sur cette île qui accueille plus de 3 millions de visiteurs chaque année.

Un séisme de magnitude 4,9 a été enregistré en mer Egée, à quelque 31 km de Santorin mardi vers 04h45 locales, selon l'Institut géodynamique de l'Observatoire d'Athènes.

Plusieurs séismes

Peu après 6h00 GMT (07h00 en Suisse), une secousse de 4,7 a également eu lieu dans la même zone, située à environ 19 km au sud-ouest d'Amorgos, une autre île touristique de l'archipel des Cyclades qui compte moins de 2'000 habitants permanents.

D'autres séismes de plus faible intensité ont été enregistrés alors que des scientifiques grecs ont prévenu que cette activité sismique, qui s'est intensifiée depuis samedi, pourrait durer des semaines.

'Le scénario de tremblements de terre de magnitude 6 et plus reste peu probable', a toutefois insisté le président de l'Organisation pour la planification et la protection antisismique (OASP), Efthymios Lekkas sur la chaîne de télévision privée Mega.

'Les habitants de Santorin doivent se sentir en sécurité. Il ne faut pas céder à la panique', a-t-il souligné alors que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a appelé les 15'500 résidents permanents à rester calmes.

Tous les établissements scolaires de Santorin, d'Amorgos et des îles voisines resteront fermés jusqu'à vendredi mais les autorités martèlent que les mesures adoptées jusqu'ici sont préventives.

/ATS