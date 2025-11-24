7-Octobre: plusieurs généraux de l'armée israélienne limogés

L'armée israélienne a annoncé le limogeage de plusieurs généraux à des postes clef le 7 octobre ...
7-Octobre: plusieurs généraux de l'armée israélienne limogés

L'armée israélienne a annoncé le limogeage de plusieurs généraux à des postes clef le 7 octobre 2023 pour leur échec à empêcher l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas à l'origine de la journée la plus meurtrière en Israël.

Le général de division Aharon Haliva, à l'époque chef des renseignements militaires, le général de division Oded Basyuk, alors chef des opérations et le général de division Yaron Finkelman, qui commandait ce jour-là depuis peu la région militaire sud d'Israël, vont être déchargés 'du cadre de réserve et ne feront plus partie' de l'armée, indique un communiqué de l'armée publié dimanche soir.

Le général Haliva a été le premier responsable militaire à démissionner, en 2024, en invoquant sa responsabilité pour le drame du 7-Octobre. Le général Finkelman a lui aussi démissionné en invoquant les mêmes motifs. Quant au général Basyuk, il a pris sa retraite après la guerre de 12 jours lancée par Israël contre l'Iran.

/ATS
 

