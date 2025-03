75e anniversaire de la saison estivale sur les îles de Brissago

Les îles de Brissago, sur le lac Majeur, ouvrent mercredi pour la 75e fois pour la saison estivale. Le canton du Tessin fête cet anniversaire avec des représentations théâtrales, une exposition de photos et d'autres manifestations.

Afin de commémorer cet 'événement historique', la saison 2025 propose de nombreuses manifestations spéciales et des temps forts culturels, a fait savoir le département tessinois de la construction et de l'environnement.

Sous le titre 'Printemps sur les îles', divers spectacles et représentations théâtrales sont prévus dans la deuxième moitié du mois d'avril. Une exposition du photographe fribourgeois Daniel Pittet sera inaugurée le 27 avril.

L'histoire des deux îles du lac Majeur se lit presque comme un roman d'aventures. A l'origine de ce qui reste aujourd'hui un jardin unique, il y a l'achat des deux îlots par Richard et Antoinette Fleming St. Léger en 1885.

La baronne, née en Russie, a rapidement importé des plantes rares et subtropicales du monde entier, qui ont prospéré grâce au climat exceptionnellement doux des îles de Brissago. Sur l'Isola Grande, la baronne a fait construire une maison sur les vestiges d'un monastère.

En 1927, Antoinette de St. Léger dut se séparer de ses îles en raison de dettes. L'acheteur fut l'industriel et collectionneur d'art allemand Max Emden.

Vente à des communes tessinoises

Ce dernier fit rénover le jardin et démolir la majeure partie des bâtiments existants. Sur l'Isola Grande, il fit construire par un architecte berlinois une villa de style classique ressemblant à un château. Du marbre blanc de Carrare fut notamment utilisé pour la salle des miroirs et les escaliers. Aujourd'hui, le château s'appelle 'Villa Emden' et abrite un hôtel et un restaurant.

Après la mort soudaine du millionnaire en 1940, les îles sont retournées à l'état sauvage et ce n'est que le 2 novembre 1949 que les héritiers de Max Emden ont vendu les deux îles aux communes d'Ascona, Brissago et Ronco sopra Ascona, aux associations Patrimoine suisse et Pro Natura ainsi qu'au canton du Tessin.

Le printemps suivant - le 2 avril 1950 - le 'Parc botanique des îles de Brissago' a été ouvert au public. Depuis le 1er janvier 2020, les îles sont entièrement la propriété du canton du Tessin.

