880'000 personnes en Suisse ont des difficultés à lire et à compter

En Suisse, 15% de la population âgée de 16 à 65 ans a du mal à lire, à compter et à résoudre des problèmes de calcul, soit environ 844'000 personnes. Elles ont tendance à gagner moins et à être moins professionnellement actives que l'ensemble de la population.

En outre, leur bien-être et leur participation à la vie sociale sont inférieurs à ceux des personnes ayant des compétences plus élevées, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur la base de l'évaluation de l'OCDE des compétences des adultes (PIAAC).

Parmi les adultes ayant de faibles compétences, 46% n'ont pas de formation post-obligatoire. Plus de la moitié d'entre eux (56%) se trouvent dans le groupe d'âge de 46 à 65 ans.

Selon l'OFS, le manque de développement des compétences pourrait avoir des origines socio-économiques et familiales: seuls 12% des parents de ces personnes avaient des diplômes de formation supérieure, contre 34% pour l'ensemble de la population. Et 7% de ces parents étaient chômage, contre seulement 2% dans l'ensemble de la population (2%).

