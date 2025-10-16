A Fribourg, le risque de collision avec un animal est très élevé

Le risque de collision avec un animal sauvage est particulièrement élevé pour les automobilistes dans le canton de Fribourg, selon un assureur. Les cantons du Jura, de Thurgovie et de Schaffhouse suivent de près.

La fréquence des sinistres - c’est-à-dire le nombre de collisions avec des animaux sauvages par véhicule assuré - s’élève à 6,9 ‰ à Fribourg, soit plus du double de la moyenne nationale, qui est de 3,2 ‰. Dans les cantons du Jura, de Thurgovie et de Schaffhouse, cette fréquence atteint respectivement 5,7 ‰ et 5 ‰.

Selon l'assureur AXA, cela s’explique par la géographie des cantons ruraux, où davantage de routes traversent des zones boisées, et où les animaux sauvages sont plus nombreux. Ces conditions entraînent une augmentation des risques de collisions.

A l’inverse, les cantons urbains présentent un risque bien moindre: Bâle-Ville affiche la fréquence la plus basse du pays, avec 0,8 ‰. Nidwald et Genève enregistrent chacun une fréquence de 1,2 ‰, tandis qu’elle est de 1,8 ‰ à Zoug.

Plus de 11,5 millions de francs de dommages en 2024

En 2024, les accidents impliquant des animaux sauvages ont coûté plus de 11,5 millions de francs à l'assureur. Le coût moyen d’un sinistre atteint aujourd’hui près de 3800 francs, un montant en constante augmentation.

Cette hausse est expliquée par la flambée des prix des pièces de rechange et des coûts de réparation, liée notamment à l’équipement croissant des véhicules en technologies électroniques.

Danger accru en automne

Une prudence particulière est recommandée en octobre, novembre et décembre, lorsque les journées raccourcissent. En hiver, les cerfs et les chevreuils sont aussi attirés par les résidus de sel le long des routes.

Conseil: en cas d’urgence, il faut privilégier le freinage d’urgence à une manœuvre d’évitement. En cas de collision, il est impératif de prévenir immédiatement la police, qui fera appel à un garde-chasse ou un spécialiste pour prendre en charge l’animal, le cas échéant.

/ATS