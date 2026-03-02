A Lausanne, le tram de retour avant la fin de l'année

Le tramway va faire son grand retour à Lausanne d'ici la fin de l'année après plus de 60 ans d'absence. Il reliera Lausanne à Renens en 15 minutes. Il démarrera mardi ses courses d'essai sur une portion du tracé, du côté Renens.

Les autorités cantonales et communales ont officiellement présenté lundi une des rames dans le garage-atelier des Transports publics de la région lausannoise (tl) à Renens. Deux unités, de 2,65 mètres de large sur 45 mètres de long, sont arrivées en février par convoi spécial. Elles ont été assemblées et préparées pour les premiers tests dynamiques qui s'apprêtent à démarrer.

'Le tram était la pièce manquante dans un réseau qui doit offrir plus de capacités', a expliqué lundi à Keystone-ATS la conseillère d'Etat Nuria Gorrite. Les rames vont relier Lausanne-Flon à la gare de Renens, desservant des arrêts tous les 500 mètres en site propre, de sorte qu'elles ne seront pas entravées par le trafic.

Grandes capacités

Dix stations jalonnent la ligne, longue de 4,6 kilomètres. Chaque rame peut embarquer 300 personnes, dont 80 places assises. Ce qui fait du tramway lausannois le plus capacitaire du marché et un modèle unique en Suisse, souligne le communiqué.

Cette grande capacité est due à l'écartement 'normal' des voies. Historiquement, les trams sont à voie métrique, c'est-à-dire un mètre entre chaque rail contre 1,435 mètre pour le modèle lausannois. Cette configuration s'explique par un tracé rectiligne. Après un an d'exploitation, 13 millions de voyageurs sont attendus.

Etapes à franchir

Avant la mise en service, prévue avant la fin de l'année, plusieurs étapes cruciales restent à franchir: la fin des travaux d'aménagement de la ligne, la livraison du reste de la flotte par Stadler (10 rames au total), les tests et homologation, la formation des conducteurs puis les marches à blanc. La population pourra découvrir le tram de près le 2 mai lors de portes ouvertes aux tl.

Le retour du tram à Lausanne et dans l'ouest lausannois nécessite l'adoption de nouvelles habitudes pour l'ensemble de la population, ont rappelé les autorités. Une campagne d'information est d'ores et déjà en cours. Elle rappelle une règle d'or: le tram est toujours prioritaire, y compris sur les piétons.

Ligne à prolonger

A terme, le tramway Lausanne-Renens sera prolongé jusque vers Villars-Ste-Croix. Une fois le permis de construire obtenu, il faudra compter quatre ans de travaux, note le canton. Les crédits ont déjà été accordés.

