A Lausanne, pro-Israéliens et pro-Palestiniens dans la rue

Deux rassemblements liés au conflit au Proche-Orient se sont déroulés jeudi en fin de journée à Lausanne: une marche silencieuse en soutien à Israël et une contre-manifestation pro-palestinienne. Cette dernière a donné lieu à des affrontements avec la police.

Les forces de l'ordre, présentes en nombre, ont notamment dû faire usage de grenades lacrymogènes et d'un camion à eau pour repousser les militants pro-palestiniens, dont la manifestation n'avait pas été autorisée.

La situation s'est tendue après que ces manifestants ont quitté la place de la Riponne, où ils s'étaient donné rendez-vous, pour rejoindre St-Laurent. Le calme semblait être revenu vers 19h30.

'Faire bloc'

Cette contre-manifestation a réuni plus de 2000 personnes, selon un décompte de Keystone-ATS. Agitant de nombreux drapeaux palestiniens, les personnes présentes ont scandé avec force leur soutien au peuple palestinien et lancé des slogans hostiles aux 'sionistes'.

Selon les organisateurs, notamment le collectif Lausanne-Palestine, ce rassemblement visait à 'faire bloc contre la présence des génocidaires, des sionistes et des fascistes.' Ils ont qualifié la marche pro-israélienne de 'marche de sympathie avec l'état colonial'.

'Contre l'antisémitisme'

De leur côté, les sympathisants à Israël sont restés cantonnés à Ouchy, au bord du lac. Leur rendez-vous était initialement prévu devant l'église Saint-Laurent, au centre-ville, mais il a été déplacé pour éviter de côtoyer la contre-manifestation pro-palestinienne.

Organisée par l'association Suisse-Israël (ASI) et autorisée par la police lausannoise, cette marche silencieuse a réuni plus de 200 personnes. Sous bonne protection policière, les manifestants, munis de drapeaux israéliens et suisses, sont restés dans le secteur du Vieux-Port, défilant derrière une banderole reprenant le slogan du rassemblement: 'Pour Israël contre l'antisémitisme'.

En fin de rassemblement, vers 19h30, les organisateurs ont notamment pris la parole pour demander la libération des otages encore retenus à Gaza.

Quelques militants pro-palestiniens ont pu gagner Ouchy, mais la police les a maintenus à bonne distance de la marche israélienne.

/ATS