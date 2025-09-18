A Lausanne, pro-Israéliens et pro-Palestiniens vont défiler

Deux rassemblements liés à la guerre dans la bande de Gaza sont prévus jeudi en fin de journée à Lausanne: une marche silencieuse sous le slogan 'Pour Israël contre l'antisémitisme' et une contre-manifestation propalestinienne. La Ville lance un appel au calme.

C'est l'association Suisse-Israël (ASI) qui organise la 'silent walk', manifestation autorisée par la police lausannoise. Le départ est donné vers 18h45 devant l'église Saint-Laurent après une série de discours à partir de 18h15.

Annoncée sur les réseaux sociaux comme une contre-manifestation 'antisioniste' à la marche silencieuse, et non autorisée, la mobilisation propalestinienne doit débuter vers 18h00 sur la place de la Riponne, à moins de 200 mètres de distance de la place St-Laurent. 'Faisons bloc contre la présence des génocidaires, des sionistes et des fascistes', écrivent les organisateurs, qualifiant la marche silencieuse de 'marche de sympathie avec l'état colonial'.

Demande formelle refusée

La Ville de Lausanne rappelle dans un communiqué que la marche silencieuse a reçu une autorisation de manifester. La Municipalité 'enjoint les personnes organisant la 'manifestation antisioniste' à contacter les services de l'administration afin qu'une autorisation leur soit délivrée pour une manifestation pacifique et que cette dernière puisse être correctement encadrée à l'instar des différentes manifestations autorisées sur le territoire lausannois'.

Le collectif Lausanne-Palestine répond sur les réseaux sociaux qu''il n'y aura pas de demande d'autorisation pour notre contre-manifestation'. 'L'opposition au fascisme et au génocide ne doit pas être soumis à autorisation', écrit-elle. Elle demande au contraire l'annulation de la marche silencieuse.

De son côté, la Municipalité rappelle qu'elle ne décide pas d'autoriser ou d'interdire une manifestation en 'fonction de son accord ou non avec les propos véhiculés par l'organisateur'. 'S'agissant de la situation à Gaza et du conflit en cours depuis le 7 octobre 2023, la Municipalité a exprimé à plusieurs reprises sa position sur le sujet', rappelle-t-elle.

Déclaration de Lausanne et Genève

Dans une déclaration rendue publique en mai dernier, les villes de Lausanne et de Genève avaient indiqué que 'la Suisse ne doit pas rester inactive et silencieuse face à la tragédie humanitaire qui se déroule en ce moment à Gaza'. Elles lançaient ainsi un appel urgent au Conseil fédéral et invitaient d'autres villes à s'y associer.

'Il tient à coeur à la Municipalité que la liberté d'expression soit garantie pour toutes et tous de manière pacifique dans un cadre sûr pour les personnes participantes, comme pour la population', conclut-elle encore dans son communiqué.

Face à d'éventuels risques de débordements, les autorités lausannoises assurent 'être attentives à l'évolution de la situation sécuritaire', sans rien révéler sur un éventuel dispositif spécial.

