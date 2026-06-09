À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

Le Festival du film de Locarno distinguer un producteur pionnier des clips, des séries et du ...
À Locarno, le producteur de « Sailor et Lula » récompensé

À Locarno, le producteur de

Photo: KEYSTONE/AP/GILBERT TOURTA

Le Festival du film de Locarno distinguer un producteur pionnier des clips, des séries et du cinéma indé. L'Islandais Sigurjón 'Joni' Sighvatsson, à qui l'on doit notamment 'Sailor et Lula', recevra le Prix Rezzonico

Cofondateur de Propaganda Films, il a produit plus de 60 films et séries, de 'Twin Peaks' à 'Beverly Hills 90210', lit-on dans un communiqué du Festival mardi. Il a également collaboré avec des réalisateurs comme David Lynch, Kathryn Bigelow ou Spike Jonze, contribuant à définir 'une esthétique marquante du cinéma contemporain'.

Il viendra aussi présenter deux de ses productions.'Sailor et Lula' (1990) de David Lynch réunit Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe et Isabella Rossellini. Le film suit un couple en fuite dans une Amérique violente et fantasque, sur fond de road movie mêlé de romance et de surréalisme.

Zidane sur la musique de Mogwai

Quant à 'Zidane, un portrait du XXIe siècle' (2006) de Philippe Parreno et Douglas Gordon, ce film ne repose pas sur un casting traditionnel. Il se concentre exclusivement sur le footballeur français Zinédine Zidane, filmé en temps réel durant un match du Real Madrid contre Villarreal en 2005, accompagné par la musique du groupe Mogwai.

Le Prix Raimondo Rezzonico sera décerné au producteur islandais sur la Piazza Grande le 6 août, lors de la prochaine et 79e édition du Festival.

/ATS
 

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