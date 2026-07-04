A Paris, la baignade dans la Seine fait son retour pour l'été

Parisiens et touristes ont retrouvé samedi les joies de la baignade dans la Seine, avec la réouverture pour l'été de trois sites surveillés hérités des Jeux olympiques de 2024. L'accès au fleuve offre un répit dans une capitale française éprouvée par la canicule.

Au pied de la tour Eiffel, des nageurs faisaient la brasse ou discutaient au premier jour de l'ouverture des sites, appuyés sur leur flotteur jaune, obligatoire en raison du courant, sous l'oeil de maîtres-nageurs en t-shirt fluo postés sur le quai de bois.

'C'est mieux que la piscine, c'est pas tout à fait la plage mais ça donne un sentiment d'être déjà un petit peu en vacances', dit en souriant Lauriane Fiorentino, employée d'une entreprise de construction.

Sur les quais, où d'autres bronzent tandis que le métro aérien défile sur le pont de Bir-Hakeim, les touristes ne boudent pas leur plaisir. 'Regardez cette eau, la tour Eiffel est en arrière-plan (...) Franchement, est-ce que ça peut être plus beau que ça?', s'enthousiasme Benjamin Doncan, un Américain venu avec ses petits-neveux.

Après un siècle d'interdiction levée dans la foulée des JO-2024, les trois sites, qui avaient attiré près de 100'000 visiteurs l'an dernier, rouvrent gratuitement jusqu'à fin août. Ils sont situés à Bercy (est), Grenelle (ouest) et dans le bras Marie, au coeur de Paris.

La qualité de l'eau, très dépendante de la météo, y est testée plusieurs fois par jour et signalée aux baigneurs par un système de drapeaux vert, orange et rouge.

/ATS