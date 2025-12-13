A Paris, une passerelle au nom de la chanteuse Jane Birkin

Une passerelle Jane Birkin a été inaugurée samedi à Paris en hommage à la chanteuse et comédienne franco-britannique décédée en 2023, en présence de ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, a constaté l'AFP.

'La passerelle Jane Birkin, c'est poétique, elle aurait tellement aimé', a déclaré, la voix étouffée par les sanglots, Charlotte Gainsbourg, devant ce pont qui enjambe le célèbre canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, et porte désormais le nom de sa mère.

'Ça pourrait être le pont qui la reliait à l'Angleterre et qui la faisait revenir dare-dare en France, son pays d'adoption', a-t-elle poursuivi devant une centaine de personnes, imaginant déjà des Parisiens s'y donner rendez-vous pour 'flâner'.

'Se donner rendez-vous sur la passerelle Jane Birkin'

'On dira au taxi 'la passerelle Jane Birkin, s'il vous plaît'', a lancé la comédienne et chanteuse. 'Se donner rendez-vous, et flirter et s'embrasser, s'embrasser sur la passerelle Jane Birkin'.

Aux côtés de Lou Doillon et du petit-fils de Jane Birkin, Roman de Kermadec, Charlotte Gainsbourg a ensuite dévoilé la plaque qui surplombe les premières marches du pont et sur laquelle on peut lire: 'Passerelle Jane Birkin (1946-2023) chanteuse, comédienne, réalisatrice'.

'Mon fils me demandait ce matin si ma mère était encore morte. Alors je lui ai dit 'oui, mais aujourd'hui, elle devient un pont'. Et c'est génial de pouvoir dire ça', a plaisanté Lou Doillon, selon qui 'il manquait un lieu'. 'La tranquillité, le silence et la révérence du cimetière ne lui allait décidément pas', a-t-elle poursuivi.

Jane Birkin rejoint ainsi huit autres comédiennes (Arletty, Michèle Morgan, Maria Schneider...) qui ont donné leurs noms aux passerelles au-dessus du canal Saint-Martin.

Mort en juillet 2023 à 76 ans, elle était l'Anglaise préférée des Français, une icône de mode et une voix teintée d'un délicieux accent. Londonienne d'origine, naturalisée française, Jane Birkin a connu un succès mondial avec des chansons comme 'Je t'aime... moi non plus', duo avec Gainsbourg en 1969 au parfum de scandale, 'Jane B' la même année ou 'Ex-fan des sixties' en 1978.

Au cinéma, Jane Birkin a été vue dans 'Blow up' d'Antonioni, Palme d'or 1967, puis dans 'La Piscine' avec Romy Schneider et Alain Delon en 1969, avant de s'affirmer avec des réalisateurs comme Agnès Varda, Michel Deville, Bertrand Tavernier.

