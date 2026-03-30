A Sion, l’ex-directeur de la compagnie Interface face à la justice

L’ancien directeur de la compagnie Interface comparaît lundi à Sion pour contrainte sexuelle et tentative de viol. Qualifié de 'gourou' ou 'obsédé sexuel', il aurait créé un environnement fermé où primait son bon vouloir, également dans la sphère sexuelle.

L’acte d’accusation dresse le portrait d’un homme qui 'contrôlait tout' et imposait des rites spirituels et sexuels censés favoriser la création. Le co-fondateur de l’institution aurait instauré 'une communauté de type sectaire'.

Sous l'emprise de leur directeur, les membres de l'équipe, souvent logés au sein de la compagnie, vivaient, pour beaucoup, dans une forte dépendance, tant financière que professionnelle. Le Sédunois, aujourd'hui âgé de 62 ans, aurait, dans ce contexte, cherché à obtenir des faveurs sexuelles, principalement auprès de femmes.

Le procès s'est ouvert lundi avec une partie plaignante, ancienne collaboratrice âgée de 16 ans à son entrée. Le prévenu répond de contrainte sexuelle et tentative de viol et, dans un autre volet de l’affaire, de séquestration et enlèvement.

/ATS