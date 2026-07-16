ABB en forme au deuxième trimestre

ABB a vu entrées de commandes et chiffre d'affaires fortement accélérer au second trimestre ...
ABB en forme au deuxième trimestre

ABB en forme au deuxième trimestre

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

ABB a vu entrées de commandes et chiffre d'affaires fortement accélérer au second trimestre, notamment portés par la forte demande en réseaux électriques et en automatisations. La direction a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Entre avril et fin juin, les recettes du géant zurichois des réseaux électriques et de la robotisation ont augmenté de 14% à 9,48 milliards de dollars (7,64 milliards de francs). Les entrées de commandes, qui permettent d'anticiper l'activité à venir, ont quant à elles bondi de 30% à 12,04 milliards, a-t-il détaillé jeudi dans un communiqué.

Grâce à cette solide performance, la rentabilité a été au rendez-vous, le résultat opérationnel (Ebita) s'améliorant de 20% à 1,93 milliard et la marge afférente prenant 0,9 point à 20,2%. Le bénéfice net part du groupe s'est inscrit à 1,23 milliard (+7%).

Ces chiffres clés sont mitigés comparés aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. Les entrées de commandes dépassent nettement les attentes, tout comme l'Ebita opérationnel et sa marge, tandis que le bénéfice net ressort en dessous du consensus.

Le directeur général Morten Wierod a applaudi des entrées de commandes ayant atteint un 'nouveau niveau record', estimant que le groupe se trouve 'au coeur des tendances à long terme en matière d'électrification et d'automatisation'.

Pour rester dans la course, ABB va investir ces trois prochaines années 200 millions de dollars en Europe dans le domaine des technologies moyenne tension, a poursuivi le patron suédois.

Pour le troisième trimestre, le groupe anticipe une croissance des ventes à périmètre constant autour de 10% sur un an. La marge Ebita doit quant à elle progresser comparé au partiel précédent.

La direction a par ailleurs confirmé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice d'une croissance des ventes autour de 10% à périmètre constant. La rentabilité opérationnelle doit toujours dépasser celle de l'an dernier, qui s'était établie à 6,31 milliards, même abstraction faite du produit d'une cession immobilière.

/ATS
 

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