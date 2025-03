Le groupe ABB est bien préparé face aux taxes douanières américaines. Depuis des années, il mise sur la production locale, a rappelé son directeur général Peter Voser dans une interview à la NZZ am Sonntag.

La politique industrielle a changé dans le monde et, partout, les gouvernements, mais aussi les clients réclament d'entreprises comme ABB qu'elles produisent localement, a relevé M. Voser. Les investissements de 120 millions de dollars dans deux usines au Tennessee et au Mississippi avaient été décidés avant l'arrivée de Donald Trump à la présidence et font partie de 'notre stratégie à long terme de renforcer la production sur place'.

A la vue de ce qui se passe aux Etats-Unis, l'Europe doit renforcer ses relations avec d'autres régions, principalement l'Asie et la Chine, a déclaré M. Voser. L'Occident doit accepter que d'autres pays ont d'autres systèmes de valeurs. L'Europe et la Suisse devront faire des concessions si elles veulent continuer de profiter de la croissance globale.

Pour le patron d'ABB, la Suisse doit bouger: son plus gros débouché est à ses portes et il faut un accord avec l'Union européenne qui lui en assure l'accès, a estimé M. Voser. Sans cet accès, il y aura des perdants: les nombreuses PME suisses qui 'ne sont pas aussi souples que nous' et ne peuvent simplement pas délocaliser leur production à l'étranger. La politique doit enfin comprendre à quel point l'accès au marché est important pour ces entreprises.

