ABB fait le plein de confiance début 2026

Le conglomérat d'électrotechnique ABB relève ses objectifs pour l'année en cours au sortir d'un premier trimestre fructueux. Les revenus ont sur une base comparable pris l'ascenseur, quand les entrées de commandes se sont littéralement envolées.

Le chiffre d'affaires au niveau du groupe sur la période a bondi de 18,1% à 8,73 à milliards de dollars (6,81 milliards de francs). La base de comparaison a été apurée des résultats de l'unité Robotique, cédée à l'automne dernier au japonais SoftBank pour plus de cinq milliards de dollars.

Comptant pour plus de la moitié du total restant, le coeur de métier dans l'électrification a livré une contribution améliorée de 21% à 4,61 milliards. Les revenus des dispositifs de propulsion ont progressé de 16% à 2,14 milliards et ceux de l'automatisation de 18% à 2,15 milliards.

La demande laisse en outre augurer une poursuite de la tendance, les entrées de commandes s'étant emballées de 31,5% à 11,30 milliards.

La rentabilité aussi a suivi une courbe ascendante, avec une extension de plus de trois points de pourcentage de la marge brute opérationnelle (Ebita), à 23,5%. Le résultat afférent a gagné plus d'un tiers à 2,05 milliards. Le bénéfice net a bondi d'un cinquième à 1,32 milliard.

Le groupe attribue l'essentiel de l'extension de marge à une cession immobilière, ainsi que dans une moindre mesure à des améliorations internes à hauteur d'une septantaine de points de base.

La performance opérationnelle décoiffe les attentes des analystes consultés par AWP, qui anticipaient en moyenne des entrées de commandes de 9,73 milliards, un chiffre d'affaires de 8,42 milliards et un Ebita plafonné à moins de 2 milliards. Unique bémol, le consensus pour le bénéfice net s'établissait à 1,37 milliard.

La direction relève ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice laissant désormais augurer une croissance autour de 10% à périmètre comparable, contre 6 à 9% précédemment. La rentabilité doit toujours dépasser celle de l'an dernier, même abstraction faite du produit de la cession immobilière. Le constat s'applique également pour le trimestre en cours.

/ATS