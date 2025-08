ABB investit au Canada en créant un nouveau site à Montréal

Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB annonce mardi dépenser plus de 130 millions de dollars canadiens (76,3 millions de francs au cours actuel) pour accroître ses capacités dans la recherche et développement ainsi que dans la production au Québec.

L'investissement dans un nouveau site à Montréal d'environ 31'600 mètres carrés remplacera les usines d'Iberville et de Saint-Jean-sur-Richelieu, situées au sud de la plus grande ville de la Belle Province.

Les plus de 600 employés existants dans la fabrication, la recherche et développement, l'ingénierie, les tests et les fonctions support seront rassemblés sur un seul site. De nouvelles lignes de produits seront ajoutées et 'la production augmentera à l'avenir', tandis que de 'nouveaux emplois seront créés'. L'usine doit ouvrir mi-2027 sur la côte sud de la région de Montréal.

Cette nouvelle installation doit permettre à ABB de faire face 'à la demande en hausse dans les industries clés de la croissance', comme les énergies renouvelables, les transports, les projets résidentiels et d'infrastructures à travers le Canada.

Le projet est soutenu à hauteur de 16 millions de dollars canadiens par Investissement Québec, qui soutient financièrement les entreprises qui souhaitent s'implanter dans la province.

Le groupe zurichois précise qu'il s'agit de son plus gros investissement dans le pays, alors qu'il a déjà dépensé environ 275 millions de dollars (223 millions de francs) dans ses installations sur place ces dix dernières années.

