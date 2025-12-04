ABB prend une participation minoritaire dans OctaiPipe

Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB a acquis une participation minoritaire dans OctaiPipe, un développeur londonien de logiciels destinés à optimiser le refroidissement des centres de données. Les détails financiers de l'investissement ne sont pas divulgués.

Le partenariat stratégique vise à permettre aux exploitants de centres de données de réaliser des économies d'énergie pouvant atteindre 30%, indique jeudi dans un communiqué ABB.

La demande mondiale en centres de données devrait croître de 19 à 22% par an entre 2023 et 2030, entraînant une forte hausse de la consommation d'énergie. Jusqu'à 40% de la consommation électrique d'un centre de données typique est attribuable au seul refroidissement, explique le groupe zurichois.

En 2024, les centres de données représentaient environ 1,5% de la consommation électrique mondiale, les États-Unis étant responsables de 45% de cette part. Près de la moitié de la hausse de la demande d'électricité d'ici 2030 devrait provenir, aux États-Unis, de la consommation des centres de données.

/ATS