ABB prévoit une introduction en bourse d'E-Mobility après 2026

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le directeur général d'ABB, Morten Wierod, maintient son projet d'introduction en bourse (IPO) de sa division dédiée à l'électromobilité. La cotation n'interviendra toutefois pas avant 2026, a-t-il expliqué dans la presse allemande.

'Nous continuons de travailler à préparer l'entreprise à l'entrée en bourse d'E-Mobility', a dévoilé M. Wierod dans un entretien accordé au journal économique allemand Handelsblatt et publié en ligne ce lundi. Le projet remonte pourtant à 2021.

Le patron d'ABB s'est également dit ouvert à de nouvelles acquisitions. 'Nous pouvons réaliser des acquisitions à tout moment si elles renforcent notre coeur de métier', a-t-il déclaré. Selon lui, la situation financière de l'entreprise le permet. Toutefois, la priorité restera la croissance rentable.

/ATS
 

Économie    Actualisé le 10.11.2025 - 19:01

