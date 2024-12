AVS: manifestation devant le TF en attendant le verdict

Quelque 200 personnes se sont réunies peu avant 10h00 devant le Tribunal fédéral (TF) à Lausanne. La haute cour doit se prononcer dans la matinée sur la votation sur le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes.

Parmi les personnes présentes, elles étaient environ 80 à faire la queue pour entrer dans le bâtiment du TF et assister à l'audience publique. 'Nous sommes impatientes de connaître la décision et confiantes dans nos arguments. Nous voulons récupérer cette année de retraite perdue pour les femmes et rétablir la confiance dans la démocratie', a déclaré la présidente des Vert-e-s suisses, Lisa Mazzone, interrogée par Keystone-ATS avant d'entrer dans le TF.

Dans le même temps, plusieurs sympathisantes se rassemblaient aussi progressivement sur le parvis et les marches de la Cour suprême helvétique. Des représentantes du comité référendaire et des recourantes étaient sur place, accompagnées de partisans et activistes politiques et féministes de l'Alliance contre l'AVS 21 notamment.

'La votation a été faussée'

Tout en étant bon enfant, l'ambiance était aussi passablement militante, entre chants, slogans et banderoles. 'Non à AVS 21!' et 'Augmentons les rentes, pas l'âge de la retraite!', 'AVS 65 ans, c'est toujours non!', pouvait-on notamment lire sur des banderoles, déployées sur les marches.

Une cinquantaine de femmes, toutes générations confondues, ont ensuite entonné des chants sur les marches du TF: 'Il y en a assez des inégalités, il faut lutter ensemble' ou encore 'On est rouge de colère contre les fossoyeurs de nos retraites'.

'La votation a été faussée. Nous avons voté sur des informations erronées. Or le pilier de notre démocratie, c'est d'être informée correctement', a confié Christine, une Lausannoise proche de l'âge de la retraite. 'Il est normal de faire recours au TF.'

Lausannoise également, Isabelle attend 'du TF qu'il prenne une décision en toute indépendance'. 'On espère que les juges n'ont eu aucune pression', dit-elle. Ensemble, elles rêvent d'une deuxième chance avec un potentiel nouveau vote. 'Et cette fois, on fera tout pour gagner et ne pas relever l'âge de la retraite des femmes à 65 ans'.

Attente de verdict

Le TF délibère dès 10h00 en audience publique pour trancher sur les recours déposés contre la votation sur le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes. En cas d'admission, la population sera, en effet, appelée à retourner aux urnes - une première en Suisse.

La 1ère Cour de droit public doit se pencher sur des recours des Femmes socialistes et des Vert-e-s, qui dénoncent des chiffres faux: début août, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a annoncé que les perspectives financières de l'AVS reposaient sur deux formules de calcul erronées.

Les derniers calculs ont finalement établi que les dépenses de l'AVS pour 2033 avaient été surestimées de 2,5 milliards. Avec cette correction, il apparaît que l'AVS est en meilleure santé que cela avait été annoncé en septembre 2022 dans la documentation sur la réforme AVS 21 prévoyant notamment le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. La votation avait abouti à un résultat très serré avec 50,5% de oui seulement.

