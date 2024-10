Abattage de loups autorisé à Poschiavo/GR après avoir été suspendu

Les autorités grisonnes ont obtenu l'autorisation d'abattre les deux tiers des jeunes loups d'une meute qui vit dans le Val Poschiavo (GR). Les organisations de protection de la nature avaient réussi à faire suspendre la procédure en décembre dernier.

Fin 2023, Pro Natura, le WWF et Birdlife Suisse avaient demandé et obtenu auprès du Tribunal administratif fédéral que leur recours ait un effet suspensif. Ces organisations estimaient alors que les autorités grisonnes violaient le principe de proportionnalité et ne tenaient pas compte du rôle important du loup dans l'espace forestier.

Mardi, le gouvernement grison a annoncé que l'Office fédéral de l'environnement avait autorisé le canton à abattre les canidés visés. Jusqu'à deux tiers des jeunes loups de la meute pourront être tirés jusqu'au 31 décembre prochain.

Les loups doivent être abattus en présence du reste de la meute, le plus près possible de troupeaux, d'habitations ou d'installations fréquentées par des êtres humains afin d'entraîner un effet dissuasif sur la meute. Des tirs dénués d'effet éducatif sont à éviter, écrit le département grison de l'environnement. La meute visée est désignée par le nom du massif montagneux où elle a été aperçue pour la première fois, le Rügiul.

/ATS