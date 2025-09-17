Abolition de la valeur locative: le camp du non gagne du terrain

Difficile de prédire l'issue du vote sur l'abolition de la valeur locative le 28 septembre prochain: le projet obtient encore une petite majorité, selon les sondages publiés mercredi, mais le soutien s'est effondré en un mois. L'e-ID devrait, elle, passer la rampe.

Les Suisses sont 51% à approuver la réforme de l'imposition de la propriété du logement, soit sept points de pourcentage de moins qu'en août, selon le dernier sondage de l'institut gfs.bern pour la SSR. L'approbation est de 54%, selon l'enquête de 20 Minutes/Tamedia, une chute de onze points.

Les deux sondages donnent le 'non' à 44% (+11 points pour la SSR, +14 points pour Tamedia). 'En raison de la nette tendance au non et de cette majorité seulement sur le fil, il faut continuer à laisser l'issue de la votation ouverte', écrit gfs.bern.

Sur l'identité numérique, les fronts restent stables: c'est 'oui' à 55% selon 20 Minuten/Tamedia et même 59% selon la SSR (-1 point dans les deux cas). Le refus augmente légèrement, avec 43% de non pour Tamedia (+3) et 38% pour la SSR (+2).

/ATS