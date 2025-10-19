Accord de cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Afghanistan

Le Pakistan et l'Afghanistan se sont mis d'accord dimanche sur un 'cessez-le-feu immédiat' ...
Photo: KEYSTONE/AP/H. Achakzai

Le Pakistan et l'Afghanistan se sont mis d'accord dimanche sur un 'cessez-le-feu immédiat' après des pourparlers samedi au Qatar pour tenter de ramener durablement le calme à leur frontière, a annoncé Doha. Les affrontements ont fait des dizaines de morts.

Au cours de ces négociations, 'les deux parties se sont mises d'accord sur un-cessez-le-feu immédiat et l'instauration de mécanismes pour consolider une paix durable et la stabilité', affirme dans un communiqué publié sur le réseau social X le ministère qatari des affaires étrangères.

Une première trêve a tenu deux jours, après des affrontements ayant débordé jusqu'à Kaboul, théâtre d'explosions, et ayant fait des dizaines de morts. Mais Kaboul a accusé vendredi soir son voisin de l'avoir rompue après des frappes ayant tué au moins dix civils, dans la province de Paktika. Des sources de sécurité pakistanaises ont confirmé des 'frappes aériennes de précision sur le sol afghan', visant une organisation armée.

Depuis les raids de vendredi soir, le calme est revenu à la frontière, selon AFP.

/ATS
 

