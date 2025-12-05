Accord douanier avec les USA: le Conseil fédéral approuve les bases

Les négociations avec les Etats-Unis en vue d'un accord commercial franchissent une étape préliminaire ...
Accord douanier avec les USA: le Conseil fédéral approuve les bases

Accord douanier avec les USA: le Conseil fédéral approuve les bases

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les négociations avec les Etats-Unis en vue d'un accord commercial franchissent une étape préliminaire. Le Conseil fédéral a adopté vendredi le projet de mandat de négociation.

Le 14 novembre, la Suisse et les Etats-Unis ont signé une déclaration d'intention juridiquement non contraignante qui prévoit un allègement notable des droits de douane sur les importations américaines en provenance de Suisse. Un taux forfaitaire de 15% est prévu au lieu des droits de douane initiaux de 39%.

Le but des prochaines négociations sera de pérenniser ces allègements et de stabiliser les relations commerciales bilatérales, explique le Conseil fédéral dans un communiqué. Il s'agit également de concrétiser les points fixés par la déclaration d'intention.

Le projet de mandat est désormais en consultation auprès des commissions de politique extérieure et de la Conférence des gouvernements cantonaux.

/ATS
 

Actualités suivantes

Paquet d'accords: retouches gouvernementales après la consultation

Paquet d'accords: retouches gouvernementales après la consultation

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 14:32

Paquet d'accords: retouches gouvernementales après la consultation

Paquet d'accords: retouches gouvernementales après la consultation

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 14:35

Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour 83 milliards

Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour 83 milliards

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 13:55

L'année 2025 sous le crayon des dessinateurs de presse à Morges

L'année 2025 sous le crayon des dessinateurs de presse à Morges

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 12:30

Articles les plus lus

Netflix en négociation pour racheter Warner Bros Discovery

Netflix en négociation pour racheter Warner Bros Discovery

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 11:37

Allemagne : commandes industrielles en hausse

Allemagne : commandes industrielles en hausse

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 11:42

Unilever: la scission des glaces Magnum effective samedi

Unilever: la scission des glaces Magnum effective samedi

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 11:50

Bientôt des trains directs de Brigue (VS) vers l'Allemagne

Bientôt des trains directs de Brigue (VS) vers l'Allemagne

Économie    Actualisé le 05.12.2025 - 12:34