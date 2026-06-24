Accord entre la Suisse et l'Indonésie sur les matières premières

Lors de la Journée de l'industrie de Swissmem à Bâle, la Suisse a signé un protocole d'accord avec l'Indonésie, qui facilitera l'accès aux minéraux et métaux critiques. En contrepartie, la Suisse s'engage à promouvoir les investissements en Indonésie.

Ce 'Memorandum of Understanding' revêt une grande importance pour l'industrie tech, 'car celle-ci dépend de la disponibilité de nombreuses matières premières', a expliqué mardi dans un communiqué Swissmem, l'association faîtière de l'industrie technologique.

Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), le protocole d'accord devait être signé par le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre indonésien des Investissements et du Downstreaming Rosan Roeslani lors de la Journée de l'industrie de Swissmem à Bâle. 'En raison de l'absence de dernière minute de M. Roeslani, le texte a été signé à titre symbolique par l'ambassadrice Andrea Rauber Saxer

Andrea Rauber Saxer, cheffe de la Division pour les relations bilatérales économiques au Seco, et l'ambassadeur d'Indonésie Ngurah Swajaya', a rapporté à l'agence AWP une porte-parole du Seco.

Le protocole d'entente doit maintenant être signé séparément par les deux ministres à Jakarta et à Berne. L'accord entrera en vigueur une fois la procédure achevée.

Le Seco précise qu'il ne contient aucune clause contraignante concernant un montant d'investissement précis de la part de la Suisse. 'La Suisse entend soutenir l'Indonésie afin que l'extraction et la transformation des métaux ainsi que des terres rares, notamment utilisées par l'industrie technologique, soient réalisées de manière durable', a indiqué la porte-parole.

Des investissements privés suisses dans ce secteur sont également prévus. En contrepartie, l'Indonésie s'engage à assurer un commerce ouvert des matières premières et à garantir un accès à ces ressources.

/ATS