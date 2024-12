Accusations de « génocide » à Gaza: Israël rejette le rapport d'AI

Le ministère israélien des Affaires étrangères a rejeté jeudi comme 'fabriqué de toute pièces' un rapport de l'organisation de défense des droits humains Amnesty International. Celui-ci l'accuse de 'commettre un génocide' contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

'L'organisation déplorable et fanatique Amnesty International a une fois de plus produit un rapport fabriqué de toutes pièces, entièrement faux et basé sur des mensonges', a écrit un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

'Le massacre génocidaire du 7 octobre 2023 a été perpétré par l'organisation terroriste Hamas contre des citoyens israéliens. Depuis lors, les citoyens israéliens sont soumis à des attaques quotidiennes sur sept fronts différents. Israël se défend contre ces attaques en agissant en pleine conformité avec le droit international', poursuit le texte.

Les Palestiniens, 'des sous-humains'

Amnesty International a publié jeudi un rapport accusant Israël de 'commettre un génocide' contre les Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, appelant la communauté internationale à ne pas en être 'complice'.

'Mois après mois, Israël a traité les Palestiniens de Gaza comme un groupe de sous-humains, indigne du respect des droits humains et de la dignité, démontrant son intention de les détruire physiquement', a affirmé la secrétaire générale de l'organisation, Agnès Callamard.

Ce rapport de 300 pages met en avant 'suffisamment d'éléments pour conclure qu'Israël a commis et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza' depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, qui a déclenché la guerre en cours, indique Amnesty International.

Dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien, l'attaque du Hamas a entraîné la mort de 1208 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes incluant les otages tués ou morts en captivité.

Depuis le début de la guerre déclenchée en représailles par Israël, 44'532 personnes ont été tuées à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.

/ATS