Activité morose pour les introductions en Bourse

Le marché des introductions en Bourse a affiché un calme plat en Suisse sur les neuf premiers mois de l'année, sauvé toutefois par la seule cotation réalisée sur la période, celle du spécialiste des soins dermatologiques Galderma.

La cotation en mars de l'ex-filiale de Nestlé, détenue depuis 2019 par le fonds d'investissement suédois EQT, a permis de lever 2,3 milliards de francs. Son volume la place au 4e rang mondial de cotation en Bourse, derrière l'espagnol Puig Brands (2,9 milliards de dollars), le chinois Midea Group (4,0 milliards) et l'américain Lineage (5,1 milliards), a détaillé jeudi la cabinet d'audit et de conseil EY.

'2024 reste une année difficile pour les introductions en Bourse, l'ambiance est notamment déterminée par les tensions géopolitiques persistantes, les perspectives économiques incertaines, l'issue et les conséquences de l'élection présidentielle américaine et les nouveaux assouplissements attendus de la politique monétaire', a énuméré Tobias Meyer, notamment responsable des services d'introduction en Bourse chez EY Suisse.

Mais la situation pourrait évoluer. 'Les indices boursiers connus cotent près de leurs plus hauts historiques, les banques centrales en Europe et aux Etats-Unis ont procédé aux premières baisses des taux d'intérêt et même les taux d'inflation sont en baisse constante dans de nombreux pays et le niveau de volatilité reste généralement plutôt bas', a-t-il ajouté dans un communiqué.

Au niveau mondial, 310 introductions en Bourse ont été enregistrées au troisième trimestre, une baisse de 14%. Les volumes d'émission ont quant à eux chuté de 35% à 24,9 milliards de dollars (21,2 milliards de francs).

