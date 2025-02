Adecco voit son chiffre d'affaires reculer fin 2024

Le géant du placement de personnel Adecco a enregistré des recettes en baisse au quatrième trimestre 2024. Les actionnaires se verront proposer un dividende d'un franc au titre de l'exercice écoulé, contre 2,50 francs précédemment.

Entre octobre et fin décembre, le chiffre d'affaires a baissé de 4% à 5,8 milliards d'euros, sur une base organique la baisse est de 5%, indique un communiqué paru mercredi. La croissance organique du groupe est affichée à en négatif à 3%.

Le résultat d'exploitation (Ebita) ajusté est affiché à 187 millions contre 264 millions un an plus tôt, soit 29% de moins. La marge afférente a atteint 3,2% contre 4,3% sur la même période en 2023. Enfin, le bénéfice net est de 73 millions, en hausse de 6% et le bénéfice brut de 1,1 milliard après 1,2 milliard.

Sur l'ensemble de l'année, la direction souligne une économie de 174 millions. Le chiffre d'affaires a faibli de 3% à 23,1 milliards, le résultat d'exploitation de 14% à 541 millions et le bénéfice net de 7% à 303 millions.

Ces chiffres répondent au consensus AWP dont les analystes visaient des recettes à 5,86 milliards et un bénéfice net de 65 millions.

Pour l'exercice en cours, Adecco s'attend à ce que les marchés s'améliorent. Pour le premier trimestre, la direction parle d'un rebond séquentiel et saisonnier de la marge brute.

/ATS