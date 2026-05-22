Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

La cheffe du renseignement américain Tulsi Gabbard a annoncé vendredi sa démission pour des ...
Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

La cheffe du renseignement américain Tulsi Gabbard a annoncé vendredi sa démission pour des raisons personnelles. La responsable a pu apparaître en désaccord avec le président Donald Trump à propos de la guerre en Iran.

'Malheureusement, je dois soumettre ma démission effective au 30 juin', a-t-elle écrit dans une lettre adressée au président et postée sur le réseau social X. Elle a expliqué devoir le faire en raison de l'état de santé de son mari, qui a été diagnostiqué avec un cancer des os.

Mme Gabbard, une ancienne militaire, dirige la Direction nationale du Renseignement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le chef de l'opposition turque appelle à la résistance

Le chef de l'opposition turque appelle à la résistance

Monde    Actualisé le 22.05.2026 - 22:16

Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

Monde    Actualisé le 22.05.2026 - 19:54

Quatre morts dans une frappe ukrainienne sur un lycée à Lougansk

Quatre morts dans une frappe ukrainienne sur un lycée à Lougansk

Monde    Actualisé le 22.05.2026 - 20:26

Ebola: près de 750 cas et 177 suspectés selon le chef de l'OMS

Ebola: près de 750 cas et 177 suspectés selon le chef de l'OMS

Monde    Actualisé le 22.05.2026 - 15:29

Articles les plus lus