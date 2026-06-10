Aéroport de Sion: les Valaisans peuvent se préparer à voter

Le référendum cantonal lancé contre la mise en oeuvre de la Loi sur la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion a obtenu les 3000 signatures requises. Afin d'éviter toute mauvaise surprise au moment de leurs validations , la récolte se poursuit.

Début avril, Les Vert-e-s lançaient un référendum contre la cantonalisation de l'aéroport, avec le soutien du WWF Valais, de l’ATE Valais, du POP, du PS du Haut-Valais et des Jeunes Vert-e-s valaisans. But: permettre à la population de s'exprimer sur la question.

'Nous avons atteint les 3000 signatures la semaine dernière', a révélé, mercredi à Keystone-ATS, Philippe Cina, coprésident des Vert-e-s Valais. 'Habituellement, dans une récolte, il faut compter 5% de paraphes non valables, on va viser à en obtenir 3500.' Les signatures seront remises à la Chancellerie cantonale, le 1er juillet.

Par ailleurs, le directeur de l'aéroport, Christophe Chollet, aurait été remercié pour la fin de l’été, selon Le Nouvelliste. Contactée par Keystone-ATS, la Ville de Sion ne commente pas l'information.

/ATS