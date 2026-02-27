Affaire Epstein: « beaucoup de questions » à poser à Bill Clinton

Le président républicain de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein a affirmé ...
Affaire Epstein: « beaucoup de questions » à poser à Bill Clinton

Bill Clinton assure n'avoir

Photo: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson

L'ex-président américain Bill Clinton a assuré vendredi n'avoir 'eu aucune idée des crimes que commettait Epstein'. Il s'exprimait devant une commission parlementaire qui attend des explications de sa part sur ses liens passés avec le criminel sexuel.

'Je n'ai rien vu et je n'ai rien fait de mal', a affirmé M. Clinton dans sa déclaration liminaire devant cette commission dominée par les républicains. 'Même avec le recul je n'ai rien vu qui m'ait alerté', a-t-il insisté, réaffirmant avoir pris ses distances avec Jeffrey Epstein plus d'une décennie avant sa mort en prison en 2019.

/ATS
 

