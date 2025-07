Affaire Epstein: complice interrogée par le numéro 2 de la justice

Dans ses tentatives tous azimuts d'éteindre l'affaire Epstein, le gouvernement américain a dépêché jeudi le numéro 2 du ministère de la justice pour interroger Ghislaine Maxwell, complice de Jeffrey Epstein. Elle purge actuellement une peine de prison en Floride.

La mort de Jeffrey Epstein, riche homme d'affaires retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019 avant d'être jugé pour crimes sexuels, a alimenté d'innombrables théories du complot. Selon certaines d'entre elles, il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur des personnalités de premier plan.

Le président américain Donald Trump, qui pendant des mois a promis à sa base des révélations explosives sur ce dossier, subit un retour de flamme, y compris dans son propre camp, depuis que son gouvernement a annoncé au début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires.

Le ministère de la justice et le FBI, la police fédérale, ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de l'existence d'une liste secrète de 'clients' de Jeffrey Epstein et confirmé qu'il s'était bien suicidé.

'Répondu à toutes les questions'

Dans ce contexte tendu, le numéro 2 du ministère de la justice, un ancien avocat personnel de Donald Trump, Todd Blanche, a rencontré jeudi Ghislaine Maxwell, ex-compagne et collaboratrice de Jeffrey Epstein, à Tallahassee, capitale de la Floride, où elle purge une peine de 20 ans de prison pour trafic sexuel.

Todd Blanche a 'pris toute une journée et a posé beaucoup de questions et Mme Maxwell a répondu à toutes les questions', a déclaré son avocat, à l'issue de la rencontre au tribunal de Tallahassee. Elle a répondu 'honnêtement et autant qu'elle le pouvait', a-t-il ajouté sans autre précision, se refusant à dire si une nouvelle rencontre était prévue.

Elle a été condamnée en 2022 pour avoir recruté entre 1994 et 2004 des jeunes filles mineures afin qu'Epstein les exploite sexuellement.

Cette entrevue hautement inhabituelle entre le numéro 2 du ministère de la justice et une personne condamnée dans un dossier clos suscitait de nombreuses questions parmi les experts juridiques et les détracteurs de Donald Trump.

'Envoyer l'avocat personnel de Donald Trump, Todd Blanche, interroger Ghislaine Maxwell alors qu'elle est en prison, une femme qui a été reconnue coupable d'avoir exploité des personnes, pour lui proposer un marché malhonnête afin qu'elle disculpe Donald Trump sent la corruption à plein nez', a déclaré le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

