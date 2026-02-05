Affaire Epstein: le WEF ouvre une enquête contre son CEO

Le Forum économique mondial (WEF) ouvre une enquête indépendante contre son président et directeur ...
Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Le Forum économique mondial (WEF) ouvre une enquête indépendante contre son président et directeur, Børge Brende. Il s'agit de clarifier ses relations avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, après des révélations indiquant qu'ils auraient été en contact.

M. Brende aurait participé à trois dîners auxquels Epstein était également présent, écrit jeudi l'agence de presse italienne Ansa. À cela s'ajoute une communication par e-mail et des SMS entre les deux hommes.

La décision d'ouvrir une enquête souligne l'engagement du WEF 'en faveur de la transparence et du maintien de l'intégrité', selon un communiqué. Dans le même temps, Børge Brende apportera son soutien et sa coopération et continuera à exercer ses fonctions de président et de directeur général.

Le Norvégien a lui-même déclaré avoir rencontré Jeffrey Epstein lors de réunions économiques. Il a affirmé ne pas avoir eu connaissance de son passé et de ses activités criminelles, mais a admis qu'il aurait pu vérifier plus minutieusement ses antécédents. Il regrette de ne pas l'avoir fait.

/ATS
 

