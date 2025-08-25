Affaire Nzoy: un rapport remet en question la légitime défense

Nzoy, le Zurichois décédé en 2021 à la gare de Morges (VD) des tirs de la police, n'était pas en train d'attaquer les forces de l'ordre, mais de fuir, indique un nouveau rapport. Cet élément contredit la thèse de la légitime défense des policiers, retenue jusque-là.

Selon une analyse vidéo combinée à des reconstructions en 3D, 'les mains de Nzoy étaient ouvertes juste avant que les deux premiers coups de feu ne soient tirés sur lui. Il était donc hautement improbable qu'il tenait un couteau à ce moment-là', indique l'agence de recherche et d'investigation Border Forensics, dont le rapport a été présenté à la presse lundi au théâtre de Vidy.

Fruit d'un travail de deux ans en collaboration avec la commission indépendante sur la mort de Roger Nzoy Wilhelm, cette contre-enquête avait pour objectif de 'produire une analyse détaillée des événements' ayant mené à la mort de Nzoy.

L'affaire avait dans un premier temps été classée à la fin novembre 2024. Le Tribunal cantonal vaudois avait toutefois décidé en mai dernier de rouvrir l'enquête.

/ATS