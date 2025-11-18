Affaire du mots-croisés du Nouvelliste: plainte de l'UDC jugée

L'auteur d'un mots-croisés paru dans Le Nouvelliste et le responsable de sa diffusion sous forme d'un mandat externe au quotidien valaisan ont comparu devant le tribunal de district de Sion, mardi. Ils doivent répondre de diffamation envers l'UDC du Valais romand.

Dans la rubrique 'verticalement' du 18 novembre 2023, les cruciverbistes ont dû répondre à la définition suivante: 'parti politique suisse raciste, xénophobe, homophobe, anti-féministe, anti-écologiste, anti-pauvre, nationaliste.' La réponse: l'UDC.

Cette description n'a pas plu à l'UDC du Valais romand. Le parti a demandé et obtenu des excuses du Nouvelliste.

Le 24 novembre 2023, l'UDCVR a porté plainte contre l'auteur du mots-croisés. Le parti a déposé une autre plainte pénale contre le responsable du mandat en date du 27 janvier 2024. La démarche a également été étendue le 15 mai 2024, à la suite de l'audition de police des prévenus, ceux-ci ayant parlé de 'fasciste' et de 'suprémacisme' en songeant à l'UDC.

Les deux hommes risquent une peine de 30 jours-amende avec sursis.

/ATS