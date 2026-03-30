Afghanistan et Pakistan: au moins 45 morts dans des intempéries

Au moins 45 personnes sont mortes depuis mercredi en Afghanistan et au Pakistan à la suite ...
Afghanistan et Pakistan: au moins 45 morts dans des intempéries

Afghanistan et Pakistan: au moins 45 morts dans des intempéries

Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

Au moins 45 personnes sont mortes depuis mercredi en Afghanistan et au Pakistan à la suite de fortes pluies et de violents orages, ont indiqué lundi les services de secours des deux pays.

'Du 26 mars à aujourd'hui, 28 personnes sont mortes (...) en raison des pluies, inondations, glissements de terrain et de la foudre', a déclaré lundi sur le réseau X l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA) en Afghanistan.

Au Pakistan, 17 personnes dont 14 enfants ont perdu la vie dans la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa entre mercredi et lundi, selon l'Agence provinciale pour les situations d'urgence.

/ATS
 

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