Afrique du Sud: le bilan des inondations s'alourdit à 86 morts

Les équipes de secours ont découvert samedi de nouvelles victimes des graves inondations qui ont frappé la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud plus tôt dans la semaine, portant le bilan à au moins 86 morts.

Le ministre de la Police Senzo Mchunu a fait état samedi d'un 'bilan global dans la province atteignant 86' morts.

Parmi les personnes décédées figurent au moins six enfants et trois adultes qui se trouvaient dans un bus scolaire emporté par la crue.

Trois étudiants ont été secourus après s'être accrochés à des arbres, mais quatre autres étaient encore portés disparus samedi.

Le président Cyril Ramaphosa s'est rendu vendredi dans cette province pauvre, attribuant ce 'désastre catastrophique' au changement climatique.

Il a précisé que les eaux de crue avaient atteint plus de quatre mètres de hauteur après que de fortes pluies et des vents violents ont frappé le Cap-Oriental.

Des milliers de maisons, routes, écoles et établissement de santé ont été recouverts de boue après avoir été complètement submergés par les eaux de crue.

Sans précédent

La zone la plus touchée par les inondations et les glissements de terrain qui ont suivi était la ville de Mthatha, à environ 800 kilomètres au sud de Johannesburg.

La ville se trouve près du village de Qunu, lieu de naissance de Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid et ancien président sud-africain.

Les secouristes ont fait du porte-à-porte pour rechercher des corps ou d'éventuels survivants, après que des personnes se sont retrouvées piégées dans leurs maisons lorsque l'eau a déferlé durant la nuit.

Des habitants ont réussi à se réfugier sur les toits, où ils ont attendu de longues heures avant être secourus.

La neige et les fortes pluies sont courantes en hiver en Afrique du Sud, mais les zones côtières du pays ont été affectées par des conditions météorologiques 'sans précédent', a déclaré Cyril Ramaphosa jeudi.

Le Fonds vert pour le climat souligne que l'Afrique du Sud reste particulièrement exposée aux bouleversements climatiques, lesquels rendent les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

/ATS