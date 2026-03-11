Agissons! lance son initiative pour des transports publics gratuits

Le mouvement Agissons! va lancer son initiative populaire fédérale pour la gratuité des transports publics dans les cantons. Le texte qui modifie la Constitution a été déposé à la Chancellerie fédérale et la récolte des signatures est prévue pour juin.

Intitulée 'Pour des transports en commun: Gratuits, publics et de qualité', cette initiative s'articule autour de trois axes: justice de mobilité, investissements dans le réseau, mécanismes de gratuité et financement du système., a indiqué mercredi devant la presse Steven Tamburini, porte-parole d'Agissons!.

L'initiative propose de réécrire intégralement l'article 81a de la Constitution afin de donner à la Confédération un mandat clair, a-t-il expliqué. Il s'agit de rendre les transports publics 'abordables, accessibles et de qualité'. En réécrivant le cadre constitutionnel, l'initiative 'permet à la Suisse de construire un système de mobilité pensé comme un service public universel'.

Le délai pour récolter les 100'000 signatures pour une initiative populaire fédérale est de 18 mois.

