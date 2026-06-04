Agression à la hache à Valangin: psychiatres non coupables

Trois psychiatres ont été acquittés jeudi par la Cour pénale neuchâteloise des accusations ...
Agression à la hache à Valangin: psychiatres non coupables

Agression à la hache à Valangin: psychiatres non coupables

Photo: KEYSTONE/LAURENT MERLET

Trois psychiatres ont été acquittés jeudi par la Cour pénale neuchâteloise des accusations de lésions corporelles par négligence. Un patient, sous leur responsabilité, avait pris la fuite et agressé des personnes à la hache à Valangin.

'Il n'y a pas eu de violation fautive du devoir de prudence' des médecins, a déclaré le juge Emmanuel Piaget. 'La décision n'était pas indéfendable, hors du risque admissible'.

La Cour a relevé l'imprévisibilité du patient. 'Il n'y a pas eu de causalité adéquate', a expliqué le juge. Alors que le patient était calme et acceptait ses médicaments, il avait reçu l'autorisation médicale d'aller à la cafétéria avec sa famille. Il avait fugué et par la suite agressé plusieurs personnes.

Le Tribunal de police de Neuchâtel avait acquitté le 13 décembre 2024 deux des trois médecins psychiatres. Le médecin-chef avait été condamné pour lésions corporelles par négligence à 35 jours-amende à 400 francs. Ce dernier et quatre plaignants sur cinq avaient fait appel.

/ATS
 

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