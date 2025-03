Aînées pour le climat: le Conseil de l'Europe reconnaît des progrès

Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a reconnu vendredi des progrès de la Suisse suite à sa condamnation pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Il attend de nouvelles informations et examinera à nouveau le dossier en septembre.

Les délégués notent dans leur décision écrite que certaines questions ont été résolues au niveau fédéral. Et de citer notamment l'entrée en vigueur le 1er janvier de la loi sur le CO2 révisée, fixant des objectifs et des mesures climatiques jusqu'en 2030, ainsi que la loi relative à un approvisionnement en électricité sûr.

Ils notent également 'avec intérêt' l'évaluation d'un premier budget carbone et les nombreuses mesures prises ou en cours de préparation aux niveaux fédéral et cantonal pour atteindre les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre. La Suisse doit cependant fournir de plus amples informations sur les progrès réalisés et la méthodologie utilisée.

Le Comité des ministres surveille si et comment les violations des droits humains constatées par la CEDH sont corrigées.

/ATS