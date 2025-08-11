Al-Jazeera annonce la mort de quatre de ses journalistes à Gaza

La chaîne télévisée Al Jazeera a annoncé que quatre de ses journalistes, deux correspondants et deux cameramen, ont été tués dans une frappe israélienne 'ciblée' sur leur tente à Gaza dimanche. L'un d'entre eux était un 'terroriste', a affirmé l'armée israélienne.

'Le journaliste d'Al Jazeera Anas al-Sharif a été tué avec trois collègues dans ce qui semble être une attaque ciblée israélienne, a déclaré le directeur de l'hôpital al-Shifa à Gaza-ville', a rapporté la chaîne basée au Qatar. Selon Al Jazeera, 'al-Sharif, 28 ans, a été tué dimanche après qu'une tente utilisée par les journalistes devant la principale entrée de l'hôpital a été frappée'.

'Le correspondant d'Al Jazeera Mohammed Qreiqeh et les cameramen Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal font partie des victimes', a-t-elle ajouté. Anas al-Sharif était l'un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant au quotidien la guerre à Gaza.

'Chef d'une cellule terroriste'

L'armée israélienne a confirmé l'avoir ciblé: il 'était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes' israéliennes, a-t-elle affirmé sur le réseau social Telegram.

Israël avait déjà décidé en mai 2024 d'interdire la diffusion de la chaîne télévisée qatarie dans le pays et d'y fermer ses bureaux, résultat d'un conflit de longue date entre le média et le gouvernement israélien, qui s'est aggravé pendant la guerre en cours dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne a accusé à plusieurs reprises les journalistes de cette chaîne téléviseé d'être des 'agents terroristes' à Gaza affiliés au Hamas, le mouvement islamiste auteur de l'une attaque du 7 octobre 2023 en Israël qui a déclenché la guerre.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé dimanche avoir donné l'ordre à l'armée d'autoriser un plus grand nombre de journalistes de la presse internationale à travailler sous son contrôle dans la bande de Gaza.

