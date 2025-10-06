Albanie : un juge abattu dans un tribunal à Tirana

Un juge de la cour d'appel de Tirana a été abattu lundi en pleine salle d'audience par un homme ...
Albanie : un juge abattu dans un tribunal à Tirana

Albanie : un juge abattu dans un tribunal à Tirana

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Un juge de la cour d'appel de Tirana a été abattu lundi en pleine salle d'audience par un homme qui comparaissait devant lui, rapidement arrêté, a annoncé la police albanaise dans un communiqué.

Astrit Kalaja était en train de présider l'audience lorsque cet homme a sorti une arme et lui a titré dessus. Transporté en urgence à l'hôpital, le juge a succombé à ses blessures sur le chemin, a précisé la police.

Un père et son fils, qui étaient partie au procès, ont également été touchés, et emmenés à l'hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger.

Selon la presse locale, le tireur - qui comparaissait pour une question de droits de propriété sur un terrain - aurait déclaré qu'il 'était en train de perdre' et que c'est pour cela qu'il a tiré sur le juge.

/ATS
 

Actualités suivantes

Plus de 100 millions de personnes vapotent dans le monde

Plus de 100 millions de personnes vapotent dans le monde

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 14:31

Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:57

Le prix Nobel de médecine attribué à un trio américano-japonais

Le prix Nobel de médecine attribué à un trio américano-japonais

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 12:51

Mécanisme international d'enquête sur l'Afghanistan lancé à Genève

Mécanisme international d'enquête sur l'Afghanistan lancé à Genève

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:35

Articles les plus lus

Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:21

Mécanisme international d'enquête sur l'Afghanistan lancé à Genève

Mécanisme international d'enquête sur l'Afghanistan lancé à Genève

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:35

Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:57

Le prix Nobel de médecine attribué à un trio américano-japonais

Le prix Nobel de médecine attribué à un trio américano-japonais

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 12:51

Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 05:39

ONU: « erreur catastrophique » de contester le droit d'asile

ONU: « erreur catastrophique » de contester le droit d'asile

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 10:57

Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:21

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 15:43