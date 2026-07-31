Albert Rösti relève les atouts de la Suisse dans un monde instable

À l'occasion de la fête nationale, le conseiller fédéral Albert Rösti a défendu les fondements du modèle suisse face aux bouleversements internationaux. Selon lui, la liberté économique, la neutralité et la démocratie directe notamment constituent des atouts décisifs.

Dans son allocution du 1er Août, tenue vendredi à Fehraltorf (ZH) et Val Müstair (GR), le conseiller fédéral a appelé les Suissesses et les Suisses à faire preuve de confiance face à un monde qu'il juge de plus en plus instable. Si les conflits internationaux, les tensions géopolitiques et le protectionnisme remettent en question les certitudes des dernières décennies, la Suisse dispose, selon lui, des atouts nécessaires pour surmonter ces défis.

Le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a dressé le portrait d'un ordre mondial fragilisé. Il a évoqué la guerre en Ukraine, les conflits au Proche-Orient, les tensions avec l'Iran ainsi que leurs conséquences sur les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et le commerce international. Cette période d'incertitude ne constitue toutefois pas une exception historique, mais plutôt un 'retour à la normale', les générations précédentes ayant elles aussi traversé des crises majeures.

Des valeurs éprouvées face aux crises

Face à cette évolution, Albert Rösti a insisté sur les mécanismes qui, selon lui, font la force de la Suisse. Il a cité la liberté économique, la responsabilité individuelle, la démocratie directe, le fédéralisme et la neutralité armée, autant de principes qui ont permis au pays de préserver sa stabilité et sa prospérité au fil des décennies.

Sur le plan économique, le conseiller fédéral a plaidé contre une réglementation excessive et défendu un cadre favorable à l'initiative privée. Revenant sur les droits de douane américains imposés aux exportations suisses, il a estimé que le pays avait déjà démontré sa capacité d'adaptation face aux crises.

Albert Rösti a également consacré une large partie de son discours à la sécurité énergétique. Estimant que l'énergie est devenue un instrument de pouvoir géopolitique, il a réaffirmé son soutien au développement de la production indigène, notamment de l'hydraulique, ainsi qu'à la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Selon lui, la Suisse doit conserver toutes les options ouvertes afin de garantir son autonomie.

En conclusion, le conseiller fédéral a placé la cohésion nationale au centre de son message. Citant une inscription d'Albrecht von Haller consacrée à la bataille de Morat, il a estimé que la 'concorde' demeurait la véritable force du pays. C'est en préservant cette unité que la Suisse pourra, selon lui, aborder l'avenir avec confiance malgré les incertitudes actuelles.

/ATS