Alerte aux drones à l'aéroport de Berlin: vols suspendus 2 heures

Les vols ont été suspendus pendant près de deux heures vendredi soir à l'aéroport de Berlin-Brandebourg ...
Photo: KEYSTONE/DPA/MICHAEL UKAS

La présence de drones vendredi soir à l'aéroport de Berlin-Brandenbourg a provoqué des perturbations. Les vols ont été suspendus pendant près de deux heures, a indiqué un porte-parole de l'aéroport de la capitale allemande à l'AFP.

Les décollages et atterrissages ont été interrompus entre 20h08 et 21h58 et 'tout un tas de vols' ont été détournés vers d'autres villes allemandes, a précisé le porte-parole. L'interdiction des vols de nuit à Berlin a ensuite été assouplie afin d'atténuer l'impact sur les opérations aériennes, a-t-il ajouté.

'Nous supposons que le danger est écarté pour le moment', a déclaré le porte-parole.

Multiples observations

Les dirigeants allemands ont alerté à plusieurs reprises au sujet de la menace croissante que représentent les drones, après une série d'incursions d'appareils non identifiés dans des aéroports et des sites militaires sensibles cette année.

L'Allemagne, l'un des principaux soutiens à l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, a pointé du doigt Moscou pour l'augmentation de l'activité des drones. De multiples observations de drones ont été signalées ces derniers mois au-dessus de bases militaires, de sites industriels et d'autres infrastructures critiques en Allemagne.

Au début octobre, des drones, repérés au-dessus de Munich (sud), ont provoqué à deux reprises la fermeture de l'aéroport de la ville.

Le ministre allemand de l'intérieur Alexander Dobrindt a appelé l'Allemagne à 'trouver de nouvelles réponses à cette menace hybride', notamment en renforçant ses capacités de détection, d'évaluation et éventuellement de destruction des appareils sans pilotes.

Des drones ont également été aperçus au-dessus d'aéroports et de sites militaires au Danemark et en Norvège, les soupçons se portant également sur Moscou, qui nie toute implication.

/ATS
 

