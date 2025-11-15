Alerte aux retombées de cendres dans le sud du Japon

L'agence météorologique nippone a mis en garde dimanche contre des retombées de cendres dans ...
Alerte aux retombées de cendres dans le sud du Japon

Alerte aux retombées de cendres dans le sud du Japon

Photo: KEYSTONE/AP Kyodo News

L'agence météorologique nippone a mis en garde dimanche contre des retombées de cendres dans le sud du Japon, où un volcan est entré en éruption dans la matinée. Le pays compte plusieurs volcans actifs.

Le Sakurajima, l'un des volcans les plus actifs du pays, situé dans le département de Kagoshima, est entré en éruption avant l'aube, éjectant un panache de cendres et de fumée à plus de 4400 mètres d'altitude dans l'atmosphère, selon l'agence météorologique japonaise (JMA). 'Aucun dégât n'a été signalé' pour l'instant, a déclaré un responsable local.

Les météorologues ont toutefois émis un avertissement contre des retombées de cendres d'ordre 'modéré' dans les départements de Kagoshima et Miyazaki.

Sur la ceinture de feu

'S'il vous plaît, prenez vos dispositions pour vous protéger de la cendre, en utilisant par exemple des parapluies ou des masques, et assurez-vous de conduire lentement', a indiqué l'agence à l'adresse des habitants concernés.

Le Japon compte de nombreux volcans actifs, parmi lesquels le Sakurajima, un haut lieu touristique, qui crache fréquemment de la cendre et de la fumée. Son accès est actuellement restreint par les autorités.

Le pays est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, où une grande partie des tremblements de terre et des éruptions volcaniques survenant sur la planète sont enregistrés.

/ATS
 

Actualités suivantes

Soudan: l'émissaire de Trump pour l'Afrique dénonce des atrocités

Soudan: l'émissaire de Trump pour l'Afrique dénonce des atrocités

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 18:05

A Belem, militants et autochtones rassemblés pour le climat

A Belem, militants et autochtones rassemblés pour le climat

Monde    Actualisé le 16.11.2025 - 02:23

Brésil: appel de Bolsonaro rejeté, qui se rapproche de la prison

Brésil: appel de Bolsonaro rejeté, qui se rapproche de la prison

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 06:13

Argentine: plus de 20 blessés dans une forte explosion

Argentine: plus de 20 blessés dans une forte explosion

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 17:25

Articles les plus lus

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 02:53

Brésil: appel de Bolsonaro rejeté, qui se rapproche de la prison

Brésil: appel de Bolsonaro rejeté, qui se rapproche de la prison

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 06:13

Argentine: plus de 20 blessés dans une forte explosion

Argentine: plus de 20 blessés dans une forte explosion

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 17:25

A Belem, militants et autochtones rassemblés pour le climat

A Belem, militants et autochtones rassemblés pour le climat

Monde    Actualisé le 16.11.2025 - 02:23

Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 21:23

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 02:53

Brésil: appel de Bolsonaro rejeté, qui se rapproche de la prison

Brésil: appel de Bolsonaro rejeté, qui se rapproche de la prison

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 06:13

Argentine: plus de 20 blessés dans une forte explosion

Argentine: plus de 20 blessés dans une forte explosion

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 17:25

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

L'ONU dénonce les « crimes les plus graves » à El-Facher

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 09:09

Charles III, 77 ans, déterminé à travailler malgré son cancer

Charles III, 77 ans, déterminé à travailler malgré son cancer

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 16:47

Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Monde    Actualisé le 14.11.2025 - 21:23

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton

Monde    Actualisé le 15.11.2025 - 02:53