Alexandre Kantorow enregistre en public à La Chaux-de-Fonds

Le jeune pianiste français Alexandre Kantorow va enregistrer pour la première fois un album ...
Le jeune pianiste français Alexandre Kantorow va enregistrer pour la première fois un album en public les 31 mars, 1er et 2 avril et ce sera à La Chaux-de-Fonds (NE). L'artiste a été séduit par l'acoustique de la salle de musique.

'Depuis 2022, une relation de confiance et de fidélité s’est tissée entre la Société de musique et Alexandre Kantorow, qui a déjà réalisé deux enregistrements studio à la salle de musique', a indiqué Music Planet.

Le pianiste de 27 ans a choisi de 'capturer l’énergie du concert et la proximité avec le public pour son premier enregistrement en public', à travers trois soirées, peut-on lire dans le communiqué. Le programme intégral, qui comportera notamment des oeuvres de Bach, Liszt, Chopin ou Beethoven, sera donné à trois reprises.

Selon les organisateurs, 'le public est convié à faire partie intégrante de cette expérience artistique rare, mêlant la spontanéité du live et la précision d’un enregistrement professionnel'.

Concert aux Jeux Olympiques

Alexandre Kantorow apprécie tout particulièrement la salle de musique chaux-de-fonnière. 'C'est rare d'avoir une salle de concerts, grande et faite pour projeter pour un public, et d'avoir autant d'intimité en même temps', avait déclaré à Keystone-ATS le pianiste lors de l'enregistrement de son 2e CD en 2023.

Le musicien a reçu une Victoire de la musique en 2020, ainsi qu'une autre en 2024. Il a été nommé Chevalier de l’Ordre national du Mérite par le Président de la République française en 2024. La même année, il a interprété 'Jeux d’eau' de Ravel lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

