Algérie: au moins 11 morts dans l'incendie d'un orphelinat

Au moins 11 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un incendie, toujours ...
Algérie: au moins 11 morts dans l'incendie d'un orphelinat

Algérie: au moins 11 morts dans l'incendie d'un orphelinat

Photo: Alerte Info

Au moins 11 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un incendie, toujours en cours, dans un orphelinat de la banlieue d'Alger, a annoncé jeudi la protection civile algérienne, sans préciser l'âge des victimes.

'Les services de la protection civile poursuivent les opérations d'extinction de l'incendie qui s'est déclaré à la Fondation de l'enfance assistée, située dans la commune de Mohammadia', indique l'organisme dans un communiqué. 'Le bilan provisoire des pertes humaines est de 11 décès.'

/ATS
 

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