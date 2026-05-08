Allemagne: fin de la prise d'otages dans une banque sans blessés

La prise d’otages dans une banque de Sinzig, dans l’ouest de l’Allemagne, s’est terminée sans ...
Allemagne: fin de la prise d'otages dans une banque sans blessés

Allemagne: fin de la prise d'otages dans une banque sans blessés

Photo: Alerte Info

La prise d’otages dans une banque de Sinzig, dans l’ouest de l’Allemagne, s’est terminée sans blessé, a indiqué la police vendredi. Les autorités avaient auparavant signalé qu’une prise d’otages était en cours dans cette petite ville.

/ATS
 

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