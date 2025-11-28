Allemagne: l'inflation stable à 2,3% sur un an en novembre

L'inflation en Allemagne est restée stable en novembre, selon des chiffres provisoires publiés vendredi, demeurant au-dessus de la cible de 2% de la BCE, sans pour autant laisser penser à un impact sur la prochaine réunion de politique monétaire.

La hausse des prix à la consommation en juillet s'est établie à 2,3% sur un an, comme en octobre, selon une première estimation de l'institut statistique Destatis.

En septembre, la hausse des prix était remontée à 2,4% sur un an, le niveau le plus haut de l'année mais loin des sommets atteints en 2022 et 2023 lors de la crise énergétique provoquée par l'invasion russe en Ukraine.

Accompagnant le processus de désinflation depuis plus d'un an, le recul des prix de l'énergie a été nettement moins marqué en novembre, à -0,1% sur un an.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'énergie et des biens de consommation, a ralenti à 2,7% sur un an, contre 2,8% en octobre.

Encore supérieure aux 2%

Quant à la hausse des prix des services, fortement influencée par les niveaux de salaires et donc surveillée de près par la BCE, elle se maintient à un niveau d'avantage élevé, à 3,5% en glissement annuel.

La progression de l'indice harmonisé des prix à la consommation, qui sert de référence à la BCE, a accéléré à 2,6% sur un an, contre 2,3% en octobre.

L'inflation dépasse désormais pour le quatrième mois consécutif la barre des 2% et ce 'malgré une morosité de la consommation et une conjoncture faible' dans la première économie européenne, note Sebastian Becker, économiste chez Deutsche Bank.

Reste que ces dernières données 'n'auront quasiment aucun impact sur la prochaine réunion de la BCE en décembre', la dernière de l'année, selon Carsten Brzeski, chez ING.

Il estime qu'elles 'tendent même à renforcer' les arguments des opposants à une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

Depuis juillet, les taux ont été maintenus au même niveau, celui sur les dépôts qui fait référence campant à 2%, après huit baisses décidées entre juin 2024 et juin 2025.

/ATS