Allemagne: le moral des entrepreneurs tient bon

Le moral des patrons allemands a poursuivi son ascension en août, pour le huitième mois consécutif, porté par des attentes plus optimistes en dépit de l'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis.

La composante principale du baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, a atteint 89,0 points, soit une légère hausse de 0,4 point par rapport à juillet, selon un communiqué publié lundi.

Les experts sondés par la plateforme financière Factset tablaient de leur côté sur un indice à 88,7 points.

'Cette hausse est due à de meilleures attentes parmi les entreprises', remarque le président de l'institut Clemens Fuest dans un communiqué.

Selon Elmar Völkel, de la banque LBBW, les patrons retiennent de l'accord commercial avec Washington 'la meilleure capacité de planification' qui en découle plutôt que 'le fardeau indéniable de tarifs douaniers plus élevés'.

Selon l'accord conclu fin juillet, les importations européennes seront taxées à hauteur de 15% à l'entrée aux Etats-Unis, bien plus que le taux en vigueur avant le retour au pouvoir de Donald Trump, autour de 4,8%.

Les attentes à six mois des patrons sont meilleures dans les secteurs de la construction et du commerce mais se sont détériorées dans l'industrie et les services, poursuit l'Ifo.

Le jugement sur la situation actuelle, autre composante de l'indice de l'institut, est jugée 'légèrement pire', ajoute M. Fuest, ajoutant que 'la reprise de l'économie allemande reste faible'.

Au deuxième trimestre, le PIB allemand a reculé de 0,3%, pénalisé par les difficultés de l'industrie, affectée par la première série de droits de douane américains.

L'accalmie aura été de courte durée pour la première économie européenne dont l'activité avait connu un rebond de 0,3% au premier trimestre.

Le baromètre Ifo est calculé à partir des réponses de 9.000 patrons à un questionnaire mensuel.

/ATS